Formule 1 weigert regels te wijzigen om Max Verstappen af te remmen: ‘Zou niet eerlijk zijn’

De Formule 1 is niet van plan tussentijds de regels te wijzigen om de dominantie van Max Verstappen tegen te gaan. „Dat zou niet eerlijk zijn en ook niet correct. We mogen niet het kampioenschap manipuleren”, stelt Formule 1-baas Stefano Domenicali in de podcast Beyond the Grid .

Het team van Red Bull is dit jaar een klasse apart. De Oostenrijkse renstal won alle zeven de races tot nog toe. Max Verstappen was vijf keer de snelste, Sergio Pérez boekte twee zeges. De afstand tot de concurrentie is groot. In de zeven grands prix die dit seizoen zijn verreden, was het verschil aan de finish met de eerste auto van een ander team minstens 20 seconden.

Domenicali benadrukt dat de Formule 1 een sport is van cycli. „Er zijn altijd wel teams geweest die dominant waren”, zegt de Italiaan. „We moeten om die reden de regels zo laten. Het staat vast dat Red Bull een ongelooflijke auto heeft en dat het gat met rivalen groot is. Maar dingen kunnen snel veranderen in de Formule 1, want ik weet zeker dat de andere teams keihard werken aan hun auto’s om dat gat te dichten.”

„Het zou vanuit strategisch oogpunt wel wenselijk zijn dat die cycli van dominantie door één team in de toekomst korter worden”, vindt Domenicali, die betwist dat er dit seizoen helemaal geen sprake zou zijn van concurrentie. „We spreken over een gat van één team naar de rest. De verschillen tussen die andere teams achter Red Bull zijn juist weer heel klein. We moeten concluderen dat Red Bull zijn werk beter heeft gedaan dan de andere teams en dat het interessant is om te zien of de anderen de komende maanden dat gat kleiner kunnen maken.”

Komend weekend is de Grote Prijs van Canada. Verstappen kan in Montreal zijn 41ste zege in de Formule 1 boeken. De tweevoudig wereldkampioen evenaart dan het aantal GP-overwinningen van de Braziliaanse racelegende Ayrton Senna.

