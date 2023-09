Formule 1 | Zo laat komt Max Verstappen morgen in actie bij de vrije training en de kwalifcatie

Max Verstappen schreef zondag geschiedenis met zijn overwinning op het circuit van Zandvoort . De wereldkampioen boekte zijn negende zege op rij en kwam daarmee op gelijke hoogte met Sebastian Vettel. Maar krijgt hij het record ook alleen in handen? Dat wordt dit weekend duidelijk, wanneer de Grand Prix van Italië op het programma staat. Hier lees je hoe laat je klaar moet zitten voor de tv, of voor onze liveblogs.

De race op het circuit van Monza is de veertiende van in totaal 23 grands prix dit seizoen. Het is de laatste krachtmeting op Europese bodem, want hierna strijkt de Formule 1 nog neer in Singapore, Japan, Qatar, de Verenigde Staten (tweemaal), Mexico, Brazilië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Dat betekent dat we voor het laatst te maken krijgen met ‘Europese tijden’, al is de kwalificatie zaterdag een uurtje later dan afgelopen weekend op Zandvoort (16.00 uur in plaats van 15.00 uur). De race op het legendarische Autodromo Nazionale di Monza is wel gewoon om 15.00 uur.

Niemand twijfelt eraan dat Verstappen dit seizoen zijn derde wereldtitel gaat pakken. Bij winst in Italië kan hij de trofee echt al bijna aanraken. Lees hier wanneer de strijd definitief beslist kan zijn.

Vrijdag heeft Max Verstappen de eerste vrije training succesvol afgerond. Hij was opnieuw de snelste, maar moest bij de tweede vrije training genoegen moeten nemen met een vijfde plaats. Ferrari-coureur Carlos Sainz was de snelste man in de tweede trainingssessie voor de Grand Prix van Italië.

Check hieronder alle starttijden:

Zaterdag 2 september:

12.30 uur - 13.30 uur: Derde vrije training

16.00 uur: Kwalificatie

Zondag 3 september:

15.00 uur: Race

Volledig scherm Max Verstappen wist de Grand Prix van Italië vorig jaar voor het eerst te winnen. © REUTERS

