Fotoserie | Bekijk hier de mooiste plaatjes uit Zandvoort

Dutch Grand Prix De week waar 36 jaar op is gewacht: ‘Als Hamilton eraf knalt, is er geen bier op de tribune meer over’

30 augustus Voor het eerst sinds 1985 is het Formule 1-circus weer in Zandvoort. De eerste teamvrachtwagens druppelden al binnen in het dorp waar de racekoorts zienderogen toeneemt. Een sfeerimpressie.