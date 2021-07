Fysiek herstelde Max Verstappen zwijgt over Hamilton: ‘Doe niet mee aan de mediahype’

Max Verstappen keert komend weekend in Hongarije weer terug op het circuit nadat hij op Silverstone crashte na een touché met Lewis Hamilton. Media wereldwijd gingen los over de crash én de eventuele gevolgen daarvan. De rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton kreeg een compleet nieuwe dimensie . Zinnen Verstappen en Red Bull in Hongarije op wraak?

,,Ik ben blij dat ik in Hongarije weer terug ben, zeker na het laatste resultaat. Ik ben een beetje beurs natuurlijk, maar dat is normaal na zo'n crash", blikte Verstappen in aanloop naar de race op de Hungaroring nog een keer terug op Silverstone. Verstappen sprak zich eerder al kritisch uit over de manier van juichen van Hamilton, die op social media racistisch werd bejegend, na zijn zege op Silverstone. Toch wilde de Nederlander niet al te uitgebreid meer ingaan op de clash met Hamilton.

,,Silverstone was een race om snel te vergeten. Ik heb er niet veel meer over te zeggen en ik ben ook niet echt geïnteresseerd om mee te doen aan de mediahype. Ik weet wat er is gebeurd op Silverstone en natuurlijk heb ik een bepaald gevoel bij de manier waarop mijn race ten einde kwam, maar nu wil ik me vooral focussen op mijn voorbereiding en hoe we zo goed mogelijk weer op de baan kunnen zijn. We willen namelijk aan kop van het wereldkampioenschap blijven", aldus Verstappen.

Over de juridische stappen die Red Bull aankondigde: ,,Het team draagt zorg voor de officiële zaken en alles wat nodig is omtrent de crash, maar mijn taak is zoals altijd om proberen te winnen op zondag. Ik vind Hongarije een leuke baan", zei Verstappen, die zich ook fysiek goed voelt: ,,Ik deed deze week al een simulatierace van 24 uur en dat was een goede test om te zien hoe mijn lichaam zou reageren op het zitten in één positie achter schermen. Ik voelde me heel goed dus dat geeft goede hoop voor komend weekend. Ik ben er helemaal klaar voor.”

