'Gasly debuteert in Maleisië voor Toro Rosso'

Toro Rosso zou de 21-jarige coureur nu al een try-out willen laten doen, voordat ze hem eventueel een fulltime contract aanbieden voor het nieuwe seizoen. Het team heeft er zelf nog niets over gezegd op de officiële kanalen.



Er gingen eerder al geruchten dat Gasly de plek van Carlos Sainz jr. over zou nemen als hij naar het team van Renault zou overstappen. Nu Jolyon Palmer het seizoen bij het Franse fabrieksteam uit gaat rijden, is die transfer van de baan en moest dus ook Gasly wachten op zijn moment.



Zeker nu Sainz naar behoren presteert - hij werd vierde bij de Grand Prix van Singapore - en Toro Rosso op jacht is naar de vijfde plek in het constructeurskampioenschap, wil het team hem nog niet laten gaan. Sainz' teamgenoot Kvyat doet het minder en heeft pas vier WK-punten bij elkaar gesprokkeld. Hij is dus de meest logische keus om 'geslachtofferd' te worden.