Gasly: Laatste dagen heel intens, maar ben klaar voor Mugello

In Mugello start Pierre Gasly voor het eerst als racewinnaar aan een Grand Prix. ,,Deze week is een gekkenhuis geweest, maar dat hoort er bij als je wint in de Formule 1.’’

Door Arjan Schouten



Daniil Kvyat zat er een beetje verloren bij, gisteren op het circuit van Mugello. De mediasessie van Alpha Tauri ging volledig op aan vragen aan Pierre Gasly. Een kleine week na zijn sensationele zege in Monza bleek de wereld nog altijd niet uitgepraat over het spektakelstuk van de Fransman die samen met Carlos Sainz en Lance Stroll op een wonderlijk podium stond na een race waarin de topteams faalden. ,,De laatste dagen zijn heel intens geweest. Een gekkenhuis. Ik heb amper tijd gehad om alles te laten bezinken. Maar ik snap het heel goed. Dit hoort er dus allemaal bij als je wint’’, zo vertelde hij, niet helemaal okselfris. ,,Maar ik heb de laatste nachten wel lekker geslapen, dus ik voel me klaar voor het weekend.’’

’s Avonds na zijn zege in Monza sliep hij in zijn appartement in Milaan, maar van veel slapen kwam het niet. Nog vol adrenaline zat hij na die eerste zege, waar hij als klein ventje al van droomde. ,,Maandagochtend werd ik wakker en die trofee stond er nog steeds. Een heerlijk gevoel. Een van de beste maandagochtenden waar ik ooit een week mee ben begonnen.’’

Met teambaas Franz Tost vloog hij vervolgens via Bologna naar Salzburg, om daar te dineren met de baas van Alpha Tauri. En hij was ook nog te gast bij het Oostenrijkse Servus TV. Dinsdag was hij weer even thuis in Milaan, maar woensdag werd hij alweer op de fabriek van Alpha Tauri verwacht in Faenza, waarna hij afreisde naar Mugello.

Volledig scherm Pierre Gasly na zijn winst op Monza. © BSR Agency

Felicitaties Macron

Tussen al dat reizen door kreeg hij ook nog een felicitatie van de Franse president Emmanuel Macron. Maar is Gasly ook al gebeld door Red Bull Racing, waar hij een jaar terug nog moest vertrekken? Hij vertelde immers zelf na zijn overwinning dat ‘goed resultaat een beloning verdient’. ,,Er is nog geen tijd geweest om uitgebreid met Helmut Marko of Christian Horner te praten’’, bekende Gasly. ,,Maar ze hebben me wel gefeliciteerd en berichtjes gestuurd, ze waren blij voor me. Maar of dit ook wat verandert voor mijn toekomst, dat is nog niet aan bod gekomen…’’

Eerst maar weer eens racen, in Mugello dit keer. Hij mag nu dan als 109e lid bij de club van Formule 1-racewinnaars horen en een gewilde spreker in de paddock zijn, één slechte race en alles is weer anders.