Gasly: Max was altijd al zo agressief

Door Arjan Schouten



Het was in maart 2010, op de internationale kartbaan van La Conca in het uiterst zuidoostelijke puntje van Italië. Die eerste indruk die hij kreeg van Max Verstappen, Pierre Gasly weet het nog goed. Hij had het Hollandse ventje met de beroemde vader een jaar eerder al zien trainen. In La Conca kwam het tot een eerste duel tussen de net 14 jaar geworden Gasly en de anderhalf jaar jongere Limburger. ,,Max zat in alle heats net achter me bij de start en twee van de vier keer duwde hij me bij de eerste de beste bocht meteen het gras in. Echt, zo agressief als hij nu is als racer, was hij toen ook al.’’



In de paddock van Interlagos haalt de in Rouen geboren Gasly aan een borreltafeltje bij Torro Rosso met zichtbaar plezier herinneringen op aan de kartrace, waarvan nog een briljant filmpje rondzwerft op YouTube. Het was een onbezorgde tijd. Lol stond nog voorop, de toekomst was ongewis. Vijf jaar later debuteerde Verstappen namens Toro Rosso al in een Formule 1-wagen. Gasly schurkte als Red Bull-junior lang tegen de koningsklasse aan en belandde via omzwervingen langs de GP2 en de Japanse Super Formula eind 2017 uiteindelijk ook op een van de twintig begeerde stoeltjes.



Promotie wacht voor de Fransman. Morgen nog de Braziliaanse GP, over twee weken Abu Dhabi en dan komt zijn raceverhaal weer samen met dat van Verstappen, die hij in 2019 teamgenoot mag noemen bij Red Bull Racing. ,,We hebben beiden een andere route doorlopen, maar het contact is altijd gebleven’’, vertelt Gasly, die Verstappen tot zijn vrienden rekent. ,,Aanvankelijk waren we niet heel close, want er zat eerst nog wel wat rivaliteit in de weg. Maar toen we elkaar wat beter leerden kennen, bleek het heel goed te klikken.’’