Gasly voelt zich genegeerd door Red Bull, Pérez noemt team een ‘optie’

Door Arjan Schouten



Na zijn degradatie van Red Bull Racing terug naar Toro Rosso - nu Alpha Tauri - herpakte Pierre Gasly zich op grootse wijze. Eind vorig jaar scoorde hij al een podiumplaats in Brazilië, dit jaar won hij zelfs op het asfalt van Monza. Een bijzonder sterk seizoen rijdt Gasly, die als coureur en persoon gegroeid is in de laatste twaalf maanden. Ook volgend jaar rijdt hij weer voor Alpha Tauri en die aankondiging zorgde toch voor wat gefronste wenkbrauwen in Italië. Want zijn vervanger Alexander Albon zit op de schopstoel bij Red Bull Racing, dus waarom zou Gasly geen kandidaat zijn na zijn sterke seizoen? ,,Mooie prestaties horen een keer beloond te worden’’, liet de Fransman zelf optekenen na zijn zege in Monza.

Maar nu nog niet dus. Gasly is geen kandidaat om terug te keren bij het topteam. ,,Ik heb niet echt een uitleg gekregen waarom ik geen kandidaat ben voor Red Bull in 2021. Ik ben eerlijk gezegd toch wel een beetje verrast dat ik helemaal geen overweging was’’, bekende Gasly vandaag in Imola. ,,Mij is alleen duidelijk gemaakt dat mijn toekomst bij Alpha Tauri ligt.’’

Teambaas Christian Horner reageerde op zijn beurt weer wat verbaasd op die uitspraken van de Franse coureur. ,,Want volgens mij is het Pierre juist heel duidelijk gemaakt waarom hij bij Alpha Tauri blijft’’, aldus Horner. ,,Hij is een sleutelspeler daar, bij een team dat niet meer functioneert als juniorenteam maar zelf ambities heeft. We zijn heel blij voor Pierre dat het daar zo goed draait, dus waarom dat nu beëindigen?’’

Geen Gasly terug op de stoel naast Verstappen dus. Blijft over als concurrent voor Albon de routinier Sérgio Perez, net als Nico Hülkenberg. De Mexicaan die vertrekt bij Racing Point bleef op zijn hoede, toen hem in Imola gevraagd werd naar zijn kansen bij Red Bull. ,,Ik sluit het niet uit, want zo lang Red Bull niemand bevestigt, blijft dat team een optie,’’ aldus Pérez, die wel vertelde dat de tijd dringt en de stoeltjes op dreigen te raken.

Een nieuw hoofdstuk als aangewezen tweede coureur achter Verstappen ziet hij niet meteen voor zich. ,,Het zou me eerlijk gezegd verbazen als er ook maar één team bestaat waar ze bij je komst al zeggen dat je tweede coureur bent. Die strijd hoort uitgevochten te worden óp de baan.’’

Volledig scherm Pierre Gasly. © REUTERS