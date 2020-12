Gecrashte Grosjean bezoekt onheilsplek Bahrein

Magnussen gaat samen met Van der Zande racen in de IMSA

17:02 Kevin Magnussen gaat in Amerika in de IMSA racen bij Chip Ganassi Racing (CPR), naast de Nederlander Renger van der Zande. Dat bleek uit de line-up die vandaag bekend is gemaakt door het team van de voormalig Amerikaanse autocoureur Chip Ganassi (62).