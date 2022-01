Geen Beitske Visser in Zandvoort: W Series slaat Dutch GP dit jaar over

De raceklasse doet vijf nieuwe circuits aan, onder meer die van het onlangs aangelegde circuit rond het Hard Rock-stadion in Miami in de Verenigde Staten. Daar opent de W Series het seizoen (6-8 mei). Circuit de Catalunya in Barcelona, Paul Ricard in Frankrijk, Suzuka in Japan en Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico zijn ook nieuw. Silverstone in Groot-Brittannië, de Hungaroring in Boedapest en Circuit of the Americas in Austin keren terug op de kalender.