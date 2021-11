Geen rekenmachine voor Verstappen: ‘Als ik steeds voor de ander finish, kan hij mij niet voorbij’

Door Rik Spekenbrink



Max Verstappen is deze weken de tennisser die na de loting van Wimbledon liever niet wil weten wie de tegenstander in de tweede ronde kan zijn, omdat de eerste nog gespeeld moet worden. Of de schaatser die zegt tijdens het inrijden niet naar de tijden van de concurrentie te kijken. Verstappen weet vast wel dat de marge met Lewis Hamilton nu negentien punten is.



En misschien ook wel dat hij - bij het winnen van de sprintrace zaterdag en de Grand Prix in Brazilië op zondag - mathematisch volgende week in Qatar al wereldkampioen kan worden. Maar de Nederlander rept er met geen woord over. Niet omdat hij bang is de boel te jinxen, wel omdat het alleen maar afleidt en dus nergens goed voor is. ,,Als ik steeds voor die ander finish, kan hij me niet meer voorbij”, sprak Verstappen Cruijffiaans. ,,Dat weet ik wel.”