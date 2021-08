Geen rugdekking voor Verstappen na knullige crash Sergio Pérez in verkenningsronde

Hamilton meldt zich overver­moeid en duizelig bij de dokter: ‘Ik heb alles gegeven’

2 augustus Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes zondag derde werd bij de Formule 1 Grand Prix van Hongarije en met dat resultaat de leiding in de WK-stand overnam van Max Verstappen, heeft zich na de race gemeld bij de dokter. Hij was volgens zijn team oververmoeid en duizelig.