Geen stalorders Ricciardo en Verstappen: 'Ze hebben hersens genoeg'

Helmut Marko: Verstappen reed opeens tijden die onmogelijk waren

5 mei Helmut Marko, de technische adviseur bij Red Bull, blikt in het Oostenrijkse blad Motorprofis nog eens terug op de onfortuinlijke botsing tussen Max Verstappen en Daniel Ricciardo in Bakoe. ,,Dat gevecht was eigenlijk al voorbij."