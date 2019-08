Geen teleurstelling bij Verstappen: ‘Mercedes blijft het dominante team’

Hoewel Max Verstappen in de afgelopen vier races twee overwinningen binnenhaalde en vandaag in Hongarije tweede werd, ziet hij Mercedes nog steeds als het te kloppen team. ,,Nu zag je hoe hard ze kunnen gaan.”

Verstappen vertrok vandaag tijdens de Grand Prix van Hongarije voor het eerst in zijn carrière vanaf pole position en wist die eerste plek ook tot enkele rondes voor het einde vast te houden. Een tactische vondst van Mercedes zorgde ervoor dat Lewis Hamilton met versere banden eenvoudig voorbij kon steken, nadat een eerder man-tot-man-gevecht nog in Verstappens voordeel werd beslist.

,,Lewis was on fire”, vertelt Verstappen na afloop van de race bij de persconferentie. ,,Nu zie je hoeveel marge er nog in de Mercedes zit. In Oostenrijk worstelden ze met de hitte, in Duitsland met de regen, maar nu zag je hoe hard ze kunnen gaan als ze flat out gaan. Ze blijven het dominante team.”

Nadat Hamilton het gevecht op het asfalt verloor, koos Mercedes er voor om met nieuwe, snellere banden de aanval te open. Volgens Verstappen was die zet niet te pareren door zelf ook naar binnen te komen voor nieuwe banden. ,,Het was niet logisch om ook te pitten nadat Hamilton dat deed. Dan waren we sowieso achter hem gekomen en hadden we ook verloren. Ik heb geprobeerd om het verlies per ronde te beperken tot één seconde, maar op een gegeven moment waren de banden op”, legt Verstappen uit.

,,Zo laat in de race wil je eigenlijk voorkomen dat je nog zo hard moet pushen. Het was dus logisch dat het rubber op was”, gaat Verstappen verder. ,,Je ziet dus aankomen dat Hamilton gaat passeren. Daarom is het ook geen enorme teleurstelling. Als je realistisch bent, waren zij gewoon sneller. En Hamilton kon gokken, als nummer 2.”

Verstappen kon nog wel de snelste raceronde op het bord zetten. ,,Hopelijk heb ik er aan het einde van het jaar iets aan.” De coureur van Red Bull mag de komende weken op vakantie voordat het F1-circus weer van start gaat in België. Vlak daarna volgt de Grand Prix van Italië. ,,Er komen circuits aan die niet ideaal zijn voor ons”, blikt de nummer drie van het WK vooruit. ,,Maar er komen updates voor de auto en motor aan, hopelijk komen we daarmee dichter bij.”