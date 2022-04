Gefrustreerde Lewis Hamilton op een ronde gezet door Max Verstappen: ‘Was voor mij geen verrassing’

Lewis Hamilton werd tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op een ronde achterstand gezet door Max Verstappen. Het was een uiterst pijnlijk moment voor de Brit, die na afloop terneergeslagen was én werd geplaagd door Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Treffender kon het niet. Toen zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton na 41 van de 63 ronden van de Grand Prix van Emilia-Romagna naar links keek, zag hij dat er iemand met een blauwe vlag wapperde. Het is in de Formule 1 het teken om ruim baan te geven aan degene achter je, want die heeft je zojuist op een ronde achterstand gezet. Hamilton werd dus ‘gelapt’ door Verstappen.

De ‘inhaalactie’ kwam 4,5 maand nadat de Nederlander zijn Britse rivaal in Abu Dhabi ook voorbij was gereden. Toen was dat in de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi in volle strijd om de wereldtitel. Het was een enorm contrast. Waar Red Bull ook in 2022 weer ‘gewoon’ een topauto heeft, staat Mercedes er erbarmelijk slecht voor. Hamilton eindigde in Imola als dertiende en benadrukte in Italië nog maar eens dat hij dit jaar geen kans maakt op de wereldtitel.

Het moment waarop Verstappen hem voorbij reed, werd na de race breed uitgemeten. Hamilton onderging het en kon niets anders dan stamelend beamen dat het moment enorm pijnlijk was. En niet alleen dat moment deed zeer. Ook het feit dat hij in Imola bleef hangen achter Pierre Gasly van Alpha Tauri, Alexander Albon van Williams en Lance Stroll van Aston Martin, teams en coureurs uit het rechterrijtje van het wereldkampioenschap. ,,Het is moeilijk”, verzuchtte Hamilton. ,,Ik weet gewoon niet wat ik erover moet zeggen. Iedereen binnen het team voelt dit, maar we proberen er alles aan te doen om het beter te maken.’’

Verstappen reageerde ook nog op de situatie bij Mercedes. ,,Ze zijn heel het jaar al langzaam, dus het was voor mij geen verrassing dat ik hem op een ronde achterstand zette. Het maakt me ook niet extra blij dat ik hem heb ingehaald.’’ Red Bull-adviseur Helmut Marko maakte het nog erger. ,,Misschien had hij vorig jaar moeten stoppen”, zei de Oostenrijker over Hamilton. Pijnlijker kon het niet.

