‘Gelukkig kwam Max, die is niet zo van controlerend rijden’

Door Arjan Schouten



Volg je Formule 1 al lang?

Marciano Vink: ,,Heel erg lang, zelfs. In de periode van Ayrton Senna is dat al begonnen. Dat kwam door een Braziliaanse jeugdvriend van me. Ik kwam daar heel vaak over de vloer. Z’n moeder sprak geen woord Nederlands, maar had wel twee dingen die me intrigeerden. Een voetbal gesigneerd door Zico. En een helm van Senna, een replica waarschijnlijk. Die voetbal triggerde me sowieso, want begin jaren tachtig was Zico écht dé man. En door die helm is ook de voorliefde voor Formule 1 begonnen. Sindsdien ben ik het altijd blijven volgen, met extra aandacht voor de Brazilianen. Ik heb bijna elke race wel op tv gezien, sinds die tijd. Mijn grote held was Senna, maar geen Braziliaan die daarna nog aan hem kon tippen. Al waren die negen tellen dat Felipe Massa dacht dat hij wereldkampioen geworden was, ook wel fantastisch. Maar er is daarna ook wel een periode geweest na het vijfde kampioenschap van Michael Schumacher dat ik het wat minder intensief volgde. Dat had ik ook met de topjaten van Sebastian Vettel. Gelukkig kwam daarna Max Verstappen, die is niet zo van dat controlerend rijden.’’

Hoe kijk jij naar de carrière van je racende landgenoot?

,,Wat hij nu allemaal al gebracht heeft, dat is ongekend voor Nederlandse begrippen. Formule 1 was de periode vóór Max voor mij hetzelfde als naar tennis kijken na het afscheid van Richard Krajicek. Leuke sport, maar je mist iets. En nu kijk je naar Formule 1 en je hebt gewoon echt een beest er tussen racen die ook nog eens Nederlander is. Als jong broekie bij Toro Rosso reed hij al fantastisch. En dan een kans krijgen bij een echt groot team als Red Bull en het dan meteen waarmaken in je eerste grote race. Dat vind ik heel knap. Ik vind Verstappen echt een sportheld. Ik heb al moeite met een haarspeldbocht op normale snelheid en hij doet dat dan zestig keer sneller. Ik houd van rammen, dat onvoorspelbare. Met Max komt dat allemaal weer terug. De GP van Monaco was best wel een saaie race twee weken terug. Maar dankzij Max weet je dat er toch nog een moment gaat komen dat hij ‘m er tussen gaat zetten bij Lewis Hamilton. En dat vind ik prachtig.’’

Wel eens een race bezocht zelf?

,,Toen ik in Genoa speelde in 1994 ben ik op de vrijdag van het raceweekend op de bonnefooi naar Monaco gereden. Ik wilde kaartjes, maar die bleken toen al tussen de 1500 en 20.000 gulden te zijn. Ik was met vier man. Dacht: dat ga ik niet betalen voor anderhalf uur racen. Maar meteen was ik eigenlijk al wel een beetje teleurgesteld. Toen ben ik daar weg van het circuit toch nog even naar boven gereden, waar toen al wat volk wild geparkeerd stond om toch wat van de actie mee te pikken. Op de zondag ben ik teruggereden en ook daar boven gaan staan tussen het volk. Geweldig was het. Je kon het allemaal best wel een beetje zien, al stond ik voor mijn gevoel zes kilometer bij het asfalt vandaan. Maar dat geluid, joh. Niet normaal. Dat kaatste tegen de bergwand, dat geluid dat vergeet ik nooit meer. Het deed de adrenaline door m’n lichaam gieren.’’