Genieten van een GP van Max, na zeven maanden kan het weer

Max Verstappen was in 2018 en 2019 de sterkste in Spielberg. Vanmiddag weer?



Niet de negentiende herhaling van zijn regenshow in Brazilië, of die historische eerste zege in Barcelona. Geen overzicht van zijn tien mooiste inhaalacties of een best-off van zijn acht overwinning. Nee, vanmiddag om 15.10 uur kan voor het eerst in zeven maanden tijd (Abu Dhabi was op 1 december zijn laatste GP) weer worden gekeken naar een live-race van Max Verstappen. Niet virtueel op de sim, maar in real life op het asfalt van de Red Bull Ring. Corona zorgde voor veel vertraging, maar in Oostenrijk schrijft de nog altijd maar 22-jarige Verstappen vanmiddag dan eindelijk weer verder aan zijn fijne jongensboek.

In een parallel universum zonder corona was hij nu al halverwege zijn zesde Formule 1-seizoen. De GP van Zandvoort was nu een dierbare of minder prettige herinnering geweest. Deze weken had Verstappen de aandacht van de Nederlandse sportfan moeten delen met de voetballers van Oranje op het EK en met wielericonen als Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk in de Tour de France. Over een paar weken waren de Olympische Spelen begonnen in Tokio. Maar alles liep anders. EK en Spelen zijn een jaar opgeschoven en die wielerzomer wordt een wielerherfst. Dus is Verstappen nu een maandje de enige Nederlandse sportheld in actie.

Huiskamers

Alle ogen zullen op de Limburger gericht zijn. Voorlopig niet op de tribunes naast het asfalt, maar des te meer in de huiskamers en cafés thuis in Nederland. Hij refereerde er gisteren in Oostenrijk al even aan in de kwalificatie, waar hij beide Mercedessen voor moest laten met een toch wel onverwacht flink verschil van een halve seconde. ,,Voor mij geen drama, hoor. Misschien in Nederland al wel, maar dat boeit me niet’’, klonk het van achter zijn mondkapje. ,,Ik focus gewoon op mezelf en op mijn team en dan zien we wel wat er gebeurt.’’

Volledig scherm © AFP Hij mag de hoop van een hele sportnatie op zijn schouders voelen, Verstappen gaat er bepaald niet onder gebukt. Die derde plaats in de eerste kwalificatie op de Red Bull Ring kon je op tal van manieren uitleggen en natuurlijk besloot hij de meest positieve lezing te kiezen. ,,We hebben hier nog nooit de snelste auto gehad, gerekend over één rondje’’, merkte hij terecht op. De laatste twee jaar won hij in Spielberg, maar dat was twee keer na een inhaalrace en nooit van pole. Waarom zou dat vandaag dan niet weer kunnen?

De temperatuur loopt vanmiddag weer flink op tot zomerse waarden, net als vorig jaar. En daar bleek Mercedes toen op de Alpenachtbaan nabij Graz flink moeite mee te hebben. Bovendien heeft Verstappen het voordeel dat hij door een slimme zet in de kwalificatie als enige vooraan op mediumbanden mag starten, tussen de softs. Zo heeft Red Bull Racing strategisch wat meer opties.

,,Van Max zijn we nog niet af, dit wordt echt geen gemakkelijke race voor ons’’, verwacht polesitter Valtteri Bottas. ,,Op racepace is hij ijzersterk en we weten allemaal hoe goed Red Bull hier de laatste jaren was’’, aldus Lewis Hamilton.

Op een hoofdrol voor de enige Nederlandse coureur in de koningsklasse rekent dus iedereen. Op jacht naar zijn derde zege op rij op de Red Bull Ring blijven de tribunes nu een keertje leeg, maar thuis in Nederland zal een miljoenenpubliek verwachtingsvol voor de buis hangen. ,,Ik ga het Mercedes zo lastig mogelijk maken’’, belooft Verstappen. ,,We hebben een andere band om op te starten en het weer kan in ons voordeel spelen. Dus het zou nog best wel eens heel interessant kunnen worden…’’