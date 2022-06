George Russell is klaar met stuiterende F1-wagens: ‘Het is wachten op een groot ongeluk’

,,Het is een kwestie van tijd voordat we een groot incident gaan meemaken. Velen van ons kunnen de auto nauwelijks in een rechte lijn over de hobbels sturen”, zei Russell na de kwalificatie op het stratencircuit van Bakoe. “Je kunt aan het asfalt zien hoe dicht de auto’s bij de grond rijden. In mijn ogen is het onnodig dat we met 300 kilometer per uur een paar millimeter boven de grond rijden. Het lijkt me het recept voor rampspoed.”

De Formule 1-auto’s rijden zo laag bij de grond vanwege de nieuwe aerodynamische regels. Het is de bedoeling via meer neerwaartse druk betere grip te hebben en zo sneller door de bochten te kunnen. Bij het ontwerp is een vervelend neveneffect over het hoofd gezien en dat is dat de auto’s veel last hebben van ‘porpoising’, het stuiteren van de auto.

Veel auto’s hebben er last van en veel coureurs klagen erover, maar Mercedes heeft er ogenschijnlijk het meeste last van. Het heeft er mede toe geleid dat de renstal die de afgelopen acht jaar domineerde, dit seizoen ver achterblijft bij Red Bull en Ferrari, de twee beduidend snelste auto’s.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton roemde zijn fysiotherapeute. ,,Ik ben blij met haar, want ik ben vanochtend opgestaan met rugpijn. Dat is het gevolg van het stuiteren”, zei de coureur van Mercedes zondag voor de race. “Vooral in de bochten was het erg; ik moest alle zeilen bijzetten om niet tegen de vangrails te rijden.”

