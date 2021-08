George Russell opent aanval op Max Verstappen: ‘Dat is het plan’

Alleen Verstappen was nog net wat sneller op de gladde baan en de Nederlander stuurde zijn Red Bull naar zijn zesde pole position van dit seizoen. Verstappen won al vijf races en is de grote uitdager van regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, die vandaag als derde start. Russell heeft de achtste plek in de Grand Prix van Hongarije als beste resultaat.

,,Ik moet realistisch zijn, want ik sta tussen auto’s die veel sneller zijn. Maar in lastige, natte omstandigheden heb ik een auto die misschien wel top vijf kan rijden. Als je van de eerste startrij vertrekt, zie ik geen reden waarom ik het grootste deel van de race niet voorin kan rijden. Ik moet alleen geen stomme fouten maken”, aldus Russell.

Russell startte vorig jaar ook al eens vanaf plek twee in een race. In de Grand Prix van Sakhir (Bahrein) was hij stand-in van de door corona gevelde Lewis Hamilton bij Mercedes en mocht hij plaatsnemen in snelste auto van het veld. Op het circuit van Spa-Francorchamps gaat vooral ook de strijd om de wereldtitel tussen Verstappen en Hamilton, waarbij het gat acht punten is in het voordeel van laatstgenoemde.