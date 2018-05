Gesprek Red Bull met Verstappen: 'Max zijn stoeltje staat echt niet onder druk'

Door Rik Spekenbrink Teambaas Christian Horner kondigde gisteren in het prinsdom een pittig gesprek aan met zijn coureur. Ook uit de mond van teamadviseur Helmut Marko klonk stevige taal: in alle zes grands prix van het seizoen waren er incidenten rond Verstappen. Van kleine, relatief ongelukkige voorvallen, tot kostbare fouten zonder twijfel over de schuldvraag. Maar hoe gaat zo’n gesprek in zijn werk? Wat voor maatregelen heeft Red Bull achter de hand? Of is het vooral een quasistreng 10-minutengesprek tussen meester en leerling: dit mag niet meer gebeuren. Robert Doornbos racete bij Red Bull en kent Horner en Marko. ,,Maar zo’n gesprek heb ik nooit gehad, ik heb niet in die situatie gezeten”, zegt de oud-coureur en analyticus van Ziggo Sport. ,,De insteek van het gesprek zal zijn: hoe zorgen we ervoor dat dit niet meer gebeurt? Maar: je wint samen en je verliest samen. En dus praat je daarover. Vorig jaar heeft Max het team onder druk gezet en met zijn vuist of tafel geslagen, toen de techniek maar bleef haperen. Daniel Ricciardo weigerde bij te tekenen en zei: laat het team zich eerst maar bewijzen. Zo werkt dat: je moet elkaar ook over het dode punt heen helpen.”

In sancties gelooft Doornbos niet. Dat op sociale media wordt gesuggereerd dat Verstappens stoeltje bij het topteam onder druk staat, noemt hij – zoals alle kenners - onzin. Daarvoor zijn zijn staat van dienst op 20-jarige leeftijd en zijn belofte in de Formule 1 veel te groot. ,,Max’ stoeltje staat echt niet onder druk. Er is alleen druk om te presteren. Hij heeft dit seizoen een hoop kansen laten liggen, waarbij afgelopen weekeinde de meest pijnlijke was. Zo veel kansen krijg je niet om Monaco te winnen. Dat zijn teammaat het doet, maakt het alleen maar pijnlijker. Maar onderaan de streep is er maar één iemand die hier het meest ziek van is: Max zelf.”

Ook het aanwijzen van een duidelijke kopman, ziet Doornbos niet gebeuren. Ricciardo (72 wk-punten) heeft nu twee keer zo veel punten als Verstappen (35) en staat derde in het klassement. ,,Maar ze zullen nooit een eerste en tweede man aanwijzen. Dat zit niet in het DNA van Red Bull. Zelfs in de tijd van Sebastian Vettel, die vier wereldtitels won, werd ploeggenoot Mark Webber niet opgeofferd. Red Bull moet ook denken aan het constructeurskampioenschap en heeft Verstappen daar voor nodig.” Collega-analyticus Tom Coronel ziet dat eventueel wel veranderen, maar pas wanneer Ricciardo later in het seizoen echt titelkansen heeft. ,,Dan zul je wel moeten. Maar nu nog niet, we zijn 6 races onderweg.”

Volgens de coureur is het alleen maar ‘heel professioneel’ van Red Bull om met Verstappen om tafel te gaan. ,,Als mijn tuinman niet komt opdagen om het gras te maaien, hoef ik hem ook niet te betalen. Red Bull betaalt Max voor punten en prestaties, als die uitblijven, ga je een gesprek aan.”



Horner kondigde gisteren aan met Verstappen ‘een andere opbouw van het raceweekeinde’ te bespreken. Coronel weet wat de Brit bedoelt. ,,Max heeft die mooie, natuurlijke drang om altijd de snelste te zijn. Of het nu donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag is. Hij wil altijd bovenaan het lijstje staan. Dat kan ook in de weg zitten. Er is maar één lijstje dat telt, de race-uitslag op zondag. Dat zullen ze met hem bespreken.”



Verder heeft Verstappen niet te vrezen, denkt ook Coronel. ,,Hij is de mooiste ruwe diamant in de sport van de afgelopen 10 jaar. Die moet je polijsten. Geduld hebben ze wel bij Red Bull, want ook in Monaco kon iedereen zien wie de snelste man was. Max Verstappen.”