Giovinazzi rijdt volgend jaar voor Sauber

Giovinazzi komt uit de opleiding van Ferrari en is door het Italiaanse topteam aangewezen om uit te komen voor Sauber. Ferrari heeft het recht om één coureur aan te wijzen voor een stoeltje bij Alfa Romeo Sauber. Ericsson verdwijnt niet uit de Formule 1: hij wordt derde coureur bij Sauber.



De Italiaan werd in 2016 tweede in het GP2 (inmiddels Formule 2 red.) kampioenschap, vlak achter Pierre Gasly. Vorig jaar reed Giovinazzi al twee keer voor Sauber, toen Pascal Wehrlein zich niet fit genoeg voelde na een crash in de winterstop. Giovinazzi kende toen vooral een ongelukkig weekeinde in China, waar hij crashte in de kwalificatie én in de race.



De 24-jarige Giovinazzi is de eerste Italiaan sinds Jarno Trulli en Vitantonio Liuzzi in 2012 van de grid verdwenen.