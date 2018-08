Gluren bij de buren in de Formule 1

Door Arjan Schouten



Hij bleef maar ijsberen rond die Ferrari. Alsof het een tweede-handsje van Marktplaats was, waar hij toch nog even over twijfelde. Maar natuurlijk zocht Lewis Hamilton na de Grand Prix van België naar eigenaardigheden op en aan die bolide van winnaar Sebastian Vettel. De Duitser was hem al in de eerste ronde in het rode raspaardje zo belachelijk hard voorbij geflitst, dat Hamilton het bijna niet kon geloven. Dus liet hij in het parc fermé even zijn kennersoog gaan over de SF71H. Niet dat er met het blote oog wat te ontdekken was, maar ook om de vraag op te werpen: is dit allemaal wel pluis?