Goed nieuws voor Formule 1-fans: GP op Nürburgring gratis te volgen via YouTube

Goed nieuws voor de Formule 1-fans: de Grand Prix in Duitsland is op zondag 11 oktober rechtstreeks te volgen via YouTube. Gratis en mét het Nederlands commentaar van Olav Mol.

Door Arjan Schouten



In zeven Europese landen, waaronder Nederland, streamt Formule 1 de Grote Prijs van de Eifel straks live op het eigen YouTube-kanaal. In het weekend van 9, 10 en 11 oktober zijn de trainingen, de kwalificatie en natuurlijk de race zo eenmalig gratis rechtstreeks te volgen via het online video-platform. Met deze samenwerking wil de sport de fans tegemoetkomen die vanwege corona nog altijd niet welkom zijn op de circuits.

In Duitsland, Zwitserland, Zweden, België, Noorwegen, Denemarken en Nederland is de Grosser Preis der Eifel straks te streamen op YouTube, met commentaar in de eigen taal. Deze unieke samenwerking is een nieuwe stap in het partnership tussen Formule 1 en YouTube, waar de laatste paar jaar al veel meer gratis interviews, analyses samenvattingen en hoogtepunten te vinden zijn op het F1-kanaal.

,,We blijven onze strategie voor mediadistributie diversifiëren en ons digitale aanbod uitbreiden, dus is het absoluut noodzakelijk dat we fans bereiken die media anders consumeren. YouTube biedt ons daar het geschikte platform voor. Dankzij onze samenwerking kunnen we de F1-fanbase blijven uitbreiden door ons op innovatieve manieren te richten op nieuwe doelgroepen’’, aldus Adam Crothers, hoofd digitale media binnen Formule 1.

Volgens Tomos Grace, hoofd van de sportvideo’s binnen YouTube, is liefst 70 procent van de F1-kijkers op YouTube jonger dan 35 jaar. ,,Omroepen en organisatoren zien steeds meer in hoe goed YouTube deze nieuwe doelgroepen kan bereiken en zo extra inkomsten kan genereren’’, aldus Grace. ,,Dat een innovatief merk als Formule 1 nu besluit om premium content op YouTube te live-streamen, toont nog maar eens welke rol YouTube speelt als betrouwbare partner van de sector.’’

