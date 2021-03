GP Bahrein opent deuren voor gevaccineerde fans

Alleen mensen die minimaal twee weken geleden de tweede dosis van een vaccin hebben gehad of toeschouwers die twee weken geleden geïnfecteerd raakten zijn welkom. Zij krijgen een speciale badge waarmee ze toegang hebben. Kroonprins Salman van Bahrein is blij dat er weer toeschouwers welkom zijn. ,,Vorig jaar nodigden we mensen uit de zorg uit, dit jaar is de race gelukkig toegankelijk voor een grotere groep", zegt hij. ,,Op deze manier kunnen we iedereen de veiligheid garanderen.”