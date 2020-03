GP F1 in Melbourne zonder fans? ‘Uitgesloten!’

Westacott wil daar niets van weten, gesterkt door het feit dat zondag nog 86.000 mensen de WK-finale van de cricketvariant Twenty20 voor vrouwen in Melbourne bezochten. ,,Uitgesloten dat we zonder publiek rijden", zei Westacott tegen radiozender SEN. ,,We moeten verstandig met de situatie omgaan en de benodigde voorzorgsmaatregelen nemen.”



De meeste Formule 1-teams komen uit Engeland aangereisd, maar Ferrari en AlphaTauri heben hun basis in het zwaar getroffen Italië. ,,Het interessantst is de Italiaanse vracht. De auto's zijn nu onderweg van het vliegveld naar hier. Het personeel verwachten we de komende 24 uur.”