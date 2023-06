GP Formule 1 van Oostenrijk | Starttijden voor Max Verstappen op thuiscircuit, inclusief ‘Sprint Shootout’

Met samenvatting Grappende Max Verstappen heerst in Barcelona: ‘Positief verrast door de inhaalmoge­lijk­he­den’

Max Verstappen was de snelste in de tweede vrije training in Barcelona, nadat de tweevoudig wereldkampioen ook al heerste in de eerste vrije training op het Circuit de Catalunya. De Spaanse racefans zullen na deze sessie hopen op een mooi weekend voor Fernando Alonso, die tien jaar geleden in Barcelona voor het laatst een grand prix won.