GP van Monaco valt weg uit kalender van 2020

Lammers: Op dag dat Bruno Bruins ontslag neemt, moeten wij het niet over sport hebben

20:13 Het uitstellen van de Dutch Grand Prix op Zandvoort vanwege de coronacrisis is de enige juiste beslissing. Dat zegt sportdirecteur Jan Lammers voor de camera van de NOS. ,,Op dag dat Bruno Bruins ontslag neemt, moeten wij het niet over sport hebben. Hij werkt zich deze weken dus bijna dood om de coronacrisis te bestrijden en moet daarom aftreden, dan is de GP van Zandvoort absoluut niet belangrijk.”