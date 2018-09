'GP van Rusland wordt er voor Max een om uit te zitten'

De GP van Rusland. Voor veel fans is dat de eerste race die meteen weer van de kalender mag. Delen jullie die mening?

Rob van Gameren: ,,De coureurs zijn er ook niet al te happy over. Het circuit is echt in de middle of nowhere, het doet me denken aan die race die ze ooit reden in Zuid-Korea. Coureurs zeggen altijd wel dat ze alleen maar komen om te racen, maar ik geloof niet dat er iemand rouwig om is als deze verdwijnt. Want er is echt helemaal niks te beleven. Zelf vind ik het altijd wel een leuk baantje. Die lange doordraaier, de laatste lastige sectie waar ook nog wat banking in zit. Daar loopt de baan wat op en maak je snel fouten. Voor coureurs is het er nog vrij lastig om een foutloos rondje te rijden. Maar die hele setting daar, het is ‘akwardness’ ten top.’’



Hein Otterspeer: ,,Sotsji, daar heb ik sowieso een hekel aan, persoonlijk. Natuurlijk omdat ik de Winterspelen daar op een haar na heb gemist. Niet zo relevant voor dit stukje, natuurlijk. Maar het speelt voor mij wel mee. Bovendien, als wij in Rusland schaatsen, moet je de mensen zo’n beetje naar binnen trekken. Pelotons van het leger gaan dan maar de tribunes vullen. En dat zal bij de Formule 1-race niet heel anders zijn. Wat de sfeer er natuurlijk niet beter op maakt.’’