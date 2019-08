GP van Spanje ook in 2020 op F1-kalender

Het was lang onzeker of de Spaanse GP op de kalender zou blijven staan, mede vanwege de komst van nieuwe races in Nederland (Zandvoort) en Vietnam (Hanoi). Sinds 1991 komt de Formule 1 ieder jaar naar Barcelona, waar Max Verstappen in 2016 bij zijn debuut voor Red Bull zijn eerste zege in de koningsklasse boekte. Lewis Hamilton schreef de Grote Prijs van Spanje de afgelopen drie keer op zijn naam. Het Circuit de Catalunya is ook ieder jaar decor van de winterse testdagen.



Door de race in Barcelona zou het kunnen dat het F1-seizoen volgend jaar één of twee Grand Prix’ meer telt dan dit jaar. Door de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort, de Grand Prix van Vietnam in Hanoi en de straatrace in Miami telt de kalender in 2020 mogelijk 23 of 24 races. Dit jaar staan er 21 Grand Prix’ op de F1-kalender. Over de GP's van Duitsland, Italië en Mexico is voor 2020 nog geen duidelijkheid.