GP Zandvoort scherpt beveiliging aan na seksistische opmerkingen, kaartjes worden duurder

Sportkalen­der 2023 | Op deze spetteren­de evenemen­ten kunnen we ons dit jaar verheugen

Na de Winterspelen in Peking en het WK voetbal in Qatar in 2022 ontbreekt dit jaar een mega-evenement op de sportkalender. Maar met onder meer het WK voetbal voor vrouwen, het Formule 1-seizoen, een bomvolle wielerkalender, het WK atletiek, het WK hockey, het WK zwemmen, het WK rugby en het WK darts is er in 2023 nog volop topsport om je op te verheugen. Zet deze data maar vast in je agenda.