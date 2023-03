Grand Prix van Bahrein wordt hoe dan ook interessant: ‘Red Bull en Aston Martin lijken erg snel’

Max Verstappen, Nyck de Vries én Dutch Grand Prix: ‘Oranje boven’ is zelfs in Bahrein goed voelbaar

Max Verstappen is het epicentrum van de Formule 1, voor nieuwkomer Nyck de Vries is er bovengemiddeld veel aandacht. Dutch Grand Prix-directeur Robert van Overdijk ervaart in Bahrein waardering voor het evenement in Zandvoort. In het Midden-Oosten is voelbaar dat Nederland een Formule 1-land is geworden.