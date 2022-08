Grand Prix van België is uitverkocht, maar ‘onderhandelingen met Formule 1 verlopen moeizaam’

De Grote Prijs van België in de Formule 1 eind augustus is uitverkocht. Het circuit van Spa-Francorchamps verwacht 360.000 bezoekers in het raceweekeinde (26-28 augustus), 120.000 per dag. Het is een opsteker voor de organisatoren, want de toekomst van de race in de Ardennen is onzeker.

Het contract met de Formule 1 loopt dit jaar af en er is nog geen nieuw akkoord. ,,De onderhandelingen met FOM (Formula One Management) verlopen moeizaam, aangezien er slechts 25 plaatsen op de kalender zijn. Iedereen haalt dan ook alles uit de kast om komend jaar een grand prix binnen te halen. Spa-Francorchamps is een historisch en mythisch circuit en wij willen laten zien dat wij de toekomst omarmen”, verklaarde algemeen directrice Vanessa Maes.

Een aanzienlijk deel van de bezoekers komt uit Nederland. Het zijn de fans van Max Verstappen, de regerend wereldkampioen die dit jaar aan de leiding gaat in het kampioenschap. Een week na de race in België wordt de Dutch Grand Prix op Zandvoort gehouden.

Een race in Zuid-Afrika

De Formule 1 telt dit jaar 22 races. Dat zouden er 23 zijn geweest als Rusland niet was geschrapt vanwege de oorlog met Oekraïne. Volgend jaar kan de kalender nog verder uitdijen, aangezien ook al is voorzien in races in Las Vegas en Qatar. Het circuit in Shanghai in China heeft ook nog een contract, maar door het coronavirus is het onduidelijk of daar volgend jaar een race kan doorgaan. Het is ook geen geheim dat de koningsklasse vanwege het mondiale karakter graag een race in Zuid-Afrika wil.

Optredens van 35 dj’s

De organisatoren van de Grote Prijs van België willen de bezoekers zoveel mogelijk vermaken met een uitgebreid randprogramma. Er komt onder meer een podium met optredens van 35 dj’s. Voor de race is een show met stuntvliegtuigen en helikopters en is er een afsluitend vuurwerk. Voor de toeschouwers die vorig jaar vanwege de hevige regenval een race van slechts enkele ronden te zien kregen, wordt er op donderdag 25 augustus ter compensatie een evenement georganiseerd.

