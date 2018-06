'Grand Prix van België ook komende drie jaar op F1-kalender'

Vanwege de hoge kosten was het lang onzeker of Spa nog wel op de F1-kalender zou blijven. Zelfs met de Oranje invasie van Max Verstappen fans had de organisatie het lastig om fatsoenlijk rond te komen.



Voor de Grand Prix van dit jaar, op van 24 tot en met 26 augustus zijn al 200.000 tickets verkocht, waarvan 75.000 voor de racedag. Een groot deel van deze kaarten is naar de uitzinnige Max-menigte gegaan.



In 2019 lijken er 21 (!) Grands Prix op de kalender te staan. België was lange tijd onzeker, maar dat is nu dus verleden tijd. Ook de Grand Prix van Japan, op de baan Suzuka is nog onzeker. Daar staat tegenover dat er waarschijnlijk een Grand Prix van Miami georganiseerd wordt.



Sinds Assen en Zandvoort bezig zijn met onderzoek naar een mogelijke Grand Prix van Nederland steken geruchten de kop op dat dit onmogelijk zou zijn door een 'Benelux-clausule'. Spa zou in het oude contract met de organisatie van de Formule 1 een exclusiviteitsclausule hebben voor een Grand Prix in de Benelux. Dit is echter nooit bevestigd en lijkt ook de vraag of dat onder het nieuwe management van Liberty Media zou blijven bestaan.