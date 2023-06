Grand Prix van Canada in Formule 1 niet in gevaar door bosbranden: ‘Het risico is klein’

Daar was van de bosbranden ook wel iets te merken in de afgelopen dagen, maar de luchtkwaliteit is ondertussen weer verbeterd en terug op het normale niveau, laten de organisatoren weten. ,,Het risico is klein en de luchtkwaliteit in Montreal is goed”, meldde de woordvoerder van de Formule 1. Die zei dat de situatie anders is dan in andere delen van het land en in het noorden van de Verenigde Staten.