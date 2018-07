'Grand Prix van Miami pas in 2020 op de kalender'

Verstappen: Alles kan, zie Oostenrijk

21 juli Max Verstappen was niet negatief verrast dat het gat met Sebastian Vettel in de kwalificatie vandaag zes tienden bedroeg. ,,Dit had ik wel verwacht. Gisteren zaten we er goed bij, maar je weet dat je Ferrari en Mercedes niet meer bijhoudt als ze alles open schroeven.”