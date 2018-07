'Grand Prix van Nederland weer een stap dichterbij'

Officials bezoeken AssenDe eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985 is weer een klein stapje dichterbij. De komende weken reizen officials van de Formule 1 af naar het circuit in Assen voor gesprekken over een Grand Prix in Nederland.

,,Het voelt goed", vertelt Lee van Dam namens Stichting The Netherlands Grand Prix Foundation tegen Motorsport.com. Het feit dat er officials bereid zijn om naar Assen af te reizen, noemt Van Dam een goed teken. ,,We hebben nog geen zekerheden, maar als ze het plan helemaal niet zouden zien zitten, zouden ze überhaupt niet naar Nederland komen. Ze hadden ook kunnen zeggen: 'We zien dit niet gebeuren in Nederland en we zien dit ook niet gebeuren in Assen'. Maar dat is niet het geval."

Ontmoeting

Van Dam heeft tijdens de GP in het Duitse Hockenheim een ontmoeting gehad met bazen van Liberty, eigenaren van de Formule 1 en spreekt van een goede ontmoeting: ,,Binnen twee of drie weken komen ze naar Assen om het circuit en de faciliteiten te bekijken."



Eerder gaf Formule 1-directeur Charlie Whiting al zijn goedkeuring om de mogelijkheden van een GP in Nederland te onderzoeken. Hij stelde dat er slechts een aantal aanpassingen nodig is op het circuit in Assen om er een Grand Prix te kunnen houden. Eerder dit jaar hielden vertegenwoordigers van de Formule 1 ook al een 'verrassingsbezoek' tijdens de TT op het circuit in Assen.

,,Nu hopen we de volgende stappen te gaan zetten", aldus Van Dam. De eerste race zou volgens Van Dam in 2020 of 2021 plaats moeten vinden. Daarmee zou de Grand Prix in Nederland terugkeren voor het eerst sinds 1985, toen Niki Lauda de Grand Prix in Zandvoort won.

