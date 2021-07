Grappende Verstappen na tik op de vingers: ‘Volgende keer doe ik wel een donut’

VideoHij werd berispt na zijn zege in de GP van Stiermarken. Max Verstappen vierde die dominante race met een burn out , voor de neus van zijn teamgenoten op de pitmuur. Veel te gevaarlijk, oordeelde de FIA. ,,Natuurlijk snap ik dat wel, uit veiligheidsoverwegingen, maar ik dacht dat het wel veilig kon.”

Door Arjan Schouten



Het was de handtekening onder misschien wel zijn meest dominante race in de Formule 1. Max Verstappen liet afgelopen zondag na 71 rondjes wat rubber achter op het asfalt van de Red Bull Ring, na het passeren van de finish. Voor de deur van Red Bull Racing hiel hij even in voor een burn out. En nee, daar was de FIA niet bepaald blij mee. Meteen kwam de wedstrijdleiding op de radio bij zijn team om duidelijk te maken dat dit eens, maar nóóit meer mocht gebeuren. Levensgevaarlijk, immers. Met achterblijvers die nog met 300 kilometer per uur langs komen schieten.



,,De volgende keer doe ik wel een donut’’, grapte Verstappen vandaag, toen hij voorafgaand aan de tweede ontmoeting in Stiermarken nog eens werd gevraagd naar die waarschuwing van de FIA.

‘Zal het niet meer doen’

In de opstapklasses is het wel eens flink mis gegaan met coureurs die hun zege óp het asfalt wilden vieren. Flinke klappers zijn te vinden op You Tube. ,,Natuurlijk snap ik het wel, uit veiligheidsoverwegingen’’, aldus Verstappen. ,,Maar ik keek in mijn spiegel en dacht dat het wel veilig kon. Maar ik snap ook wel dat ze het niet willen hebben. Dus zal ik het niet meer doen.”

Verstappen, die op de mediadag aanschoof naast Fernando Alonso, hoorde de Spaanse ex-wereldkampioen vervolgens twijfels plaatsen bij de acties van de FIA. De routinier had juist wel genoten van die burn out van de Nederlander. ,,Je moet toch ook een beetje jezelf kunnen zijn, hier. Ik vond die burn out wel tof. En de fans zijn er dol op, net als de donuts bij de laatste race in Abu Dhabi’’, aldus Alonso, die voorstelde dat de FIA zich beter bezig kan houden met het eeuwige gedoe rond de track limits. ,,Er is nog genoeg om je druk te maken, uit het oogpunt van een fan.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Max Verstappen is weer terug op de Red Bull Ring, waar hij ook dit weekend hoopt te winnen. © EPA