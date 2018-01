Gridstraffen Formule 1 versimpeld

Hamilton haalt nu ook account op Twitter leeg

6 januari Lewis Hamilton geldt als een fervent liefhebber van sociale media, maar de wereldkampioen in de Formule 1 heeft na zijn account op Instagram ook zijn Twitterpagina helemaal leeg gehaald. De Britse coureur is via @Lewishamilton nog wel te vinden op het sociale medium. Alle berichten die hij in het verleden heeft gepost, zijn echter niet meer te zien.