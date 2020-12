Grosjean hoopt ontworpen helm van kinderen ooit nog te dragen in autorace

,,De mooiste helm die ik me maar kon voorstellen", meldde Grosjean trots op social media. Tot zijn grote spijt zal de helm nooit te zien zijn in een Formule 1-race. De brandwonden aan zijn handen die hij in de Gran Prix van Bahrein opliep bij zijn zware crash zijn nog niet volledig hersteld. Haas en Grosjean besloten al eerder om na dit seizoen uit elkaar te gaan. Het renstal beleeft een teleurstellend seizoen.

,,De helm was gemaakt door Sacha, Simon en Camille voor mijn laatste race. Ik zal proberen hem in de toekomst toch eens te dragen in een autorace, want deze helm is te mooi om ongebruikt thuis te laten", aldus Grosjean.