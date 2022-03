Haas de beste na Ferrari en Mercedes, debutant Zhou pakt meteen een punt

Opvallend was ook de vijfde plek van Kevin Magnussen in de Haas. De 29-jarige Deen beleefde een opzienbarende rentree in de Formule 1. Magnussen keerde begin deze maand terug bij het Amerikaanse team, nadat Haas vanwege de oorlog in Oekraïne het contract van de Russische coureur Nikita Mazepin had ontbonden. Haas pakte vorig seizoen geen enkel punt in de Formule 1, maar Magnussen bezorgde zijn team in de openingsrace van het nieuwe seizoen gelijk 10 punten voor het WK. ,,Dit is voor ons een overwinning”, aldus de Deen. Bij de constructeurs staat Haas na één race derde, achter Ferrari en Mercedes.