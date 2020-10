Haas gooit roer om en neemt afscheid van Grosjean én Magnussen

Grosjean is aan zijn vijfde jaar bezig bij Haas en vanaf de intrede van het team in de koningsklasse van de autosport betrokken. ,,Vijf jaar waarin ik pieken en dalen heb gekend, maar het avontuur was het waard. Ik heb veel geleerd, ben een betere coureur geworden en heb me ook als persoon ontwikkeld”, schreef de 34-jarige Fransman op Twitter. Zijn beste resultaat bij Haas was in 2018 de vierde plaats in de Grote Prijs van Oostenrijk.