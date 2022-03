Haas haalt oude bekende terug na ontslag Mazepin: 'Kevin was een heel duidelijke keuze’

De 29-jarige Deen reed tussen 2017 en 2020 al voor de Amerikaanse renstal. Hij racete ook voor McLaren en Renault. In totaal kwam Magnussen tot 119 grands prix in de Formule 1. ,,We zijn erg blij Kevin weer te verwelkomen", zei baas Günther Steiner van Haas. ,,We keken naar een coureur die waarde kan toevoegen aan ons team, met enige ervaring in de Formule 1. Kevin was daarom al meteen duidelijke keuze voor ons, want hij had een groot aandeel in voormalige successen toen we onze beste eindklasseringen behaalden.”