Haas is hoofdsponsor Rich Energy kwijt

Verstappen: Blij dat deze twee races voorbij zijn

8 september Hij reed briljante inhaalraces in de Formule 1, maar die van vandaag op Monza liep niet zo gesmeerd als gehoopt. Op zijn vroege crash in Spa volgde voor Max Verstappen een achtste plaats in Italië. ,,Ik ben wel weer eens toe aan een fatsoenlijk weekend. Vanaf nu gaan we weer vol gas geven.”