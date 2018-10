Hamilton: Als dit een direct kampioensgevecht was, was ik agressiever geweest

,,Als dit direct om het kampioenschap was gegaan, had ik het wel wat agressiever aangepakt”, vertelt Hamilton, die in de Grand Prix van de Verenigde Staten als derde over de finish kwam. Achter Verstappen en Kimi Räikkönen. ,,Maar met jongens (Verstappen, red.) om me heen die niet meer racen voor het kampioenschap, moest ik geen domme fouten maken. Maar voor mij maakt het niet uit wanneer ik het kampioenschap win. Het gaat erom dat ik ‘m win.



Hamilton krijgt volgende week een nieuwe mogelijkheid. Zijn enige rivaal Sebastian Vettel werd vierde, waardoor de voorsprong van Hamilton oploopt naar 70 punten. In de laatste drie races van het seizoen zijn nog 75 punten te verdienen.