Hamilton biedt excuses aan na omverrijden monteur

Waarschijnlijk had Hamilton de ‘magic button’ nog aanstaan. Dit is een knop die enkel Mercedes op het stuur heeft zitten, normaal bedoeld om de voorbanden sneller op te kunnen warmen. ,,Magic... sorry daarvoor”, was de Brit er als de kippen bij om zijn verontschuldigingen aan te bieden. ,,Is hij in orde?", vroeg de wereldkampioen, waarop zijn engineer bevestigend antwoordde. Eerder dit jaar kostte dezelfde knop hem in Bakoe nog de overwinning. Nadat rivaal Max Verstappen inmiddels was uitgevallen, schoot Hamilton rechtdoor bij de herstart.



De kans is overigens groot dat Hamilton na dit weekend weer leider is in de WK-stand. Verstappen heeft namelijk besloten om een nieuwe, vierde motor te gaan gebruiken en dus achteraan te beginnen in de GP. Voor hem is het inhalen geblazen zondag, terwijl Hamilton voor zijn vijfde zege gaat op het circuit van Sotsji. In beide vrijdagtrainingen moest de Brit dan wel weer zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas voor zich dulden.