Hamilton: Drie teams gaan vechten om de titel

Door Arjan Schouten



Max Verstappen was nog voorzichtig toen hem na zijn derde plaats gevraagd werd of hij nu heel dit seizoen mee kan doen met de topteams om de zeges. ,,De tijd zal het leren”, antwoordde de Nederlander. Maar twee stoelen rechts van hem was Lewis Hamilton een stuk duidelijker. ,,Of dit seizoen een gevecht met drie teams wordt? Dat zou wel moeten, ja. En dat dacht ik voorafgaand aan het seizoen eigenlijk ook al.”

Weer leverde een pole position op Albert Park hem niet de zege op, net als de laatste twee jaar toen Sebastian Vettel won. Maar met een winnende Valtteri Bottas, die zijn zege opdroeg aan de overleden wedstrijdleider Charlie Whiting, bleek Hamilton wel te kunnen leven. ,,Valtteri heeft het verdiend. Hij reed heel sterk. En dit was een prima weekend voor het team”, aldus Hamilton. ,,Mijn start, wat daar mis ging kan ik me niet helemaal meer goed voor me halen. Misschien had ik wheelspin of zo. Maar daarna was het gewoon zaak om de 1-2 voor Mercedes naar huis te brengen.”

Verstappen leek nog even het gevecht aan te gaan om P2 met Hamilton, maar volgens de Brit werd dat geen moment menens. ,,Het was geen probleem voor me om Verstappen achter me te houden.” Iets wat Verstappen zelf ook toegaf. ,,Ik was wel sneller, maar niet snel genoeg om er voorbij te gaan. Het is moeilijk inhalen op dit circuit.”