Hamilton en Vettel geven Verstappen meer ruimte: ‘Kans is groot dat je elkaar anders raakt’

,,Ik denk dat elke coureur anders is. Sommige zijn slimmer, sommige zijn heel slim, agressief en sommige zijn een beetje dom”, vertelt Hamilton in de persconferentie na de Grand Prix die hij heeft gewonnen. ,,Door de ervaring die ik inmiddels heb, geef ik sommige coureurs meer ruimte en bij andere coureurs hoeft dat helemaal niet. Zij hebben veel respect. Maar Max... Ja de kans is groot dat je elkaar kan raken als je hem geen extra ruimte geeft, dus vaak doe ik dat.”

Hamilton benadrukt wel dat hij vindt dat Verstappen niet opzettelijk gevaarlijk rijdt. ,,Ik denk niet dat het met opzet was. Het is simpelweg... Hij is een soort magneet voor dit soort situaties”, sloot Hamilton zijn antwoord af op de vraag of de coureurs Max anders benaderen en of hij misschien de agressiefste coureur op de baan is. Als Vettel antwoord moet geven is het simpel: ,,Ja en ja.” Op de vraag om een uitgebreider antwoord, is het ook weer simpel: ,,Nee. Knip en plak het antwoord van Lewis maar. Het klopt.”