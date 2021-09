Hamilton geniet ondanks nipt mislopen pole: ‘Wat een fenomenale kwalificatie’

Lewis Hamilton had een goed humeur voor iemand die op een haar na pole position had gemist. Hij had het vooral naar zijn zin gehad op het ‘old school’ circuit van Zandvoort. ,,Dit was één van mijn leukste kwalificaties ooit.”

,,Pfoe”, zei Hamilton met hoge stem. ,,Wat een baan. Wát een plek om te racen. Dit was absoluut geweldig, wat een fenomenale kwalificatie. Ik houd van dit soort old school circuits. Er was echt geen asfalt meer over in de derde sector van mijn laatste ronde, zo op de limiet reed ik. Dus ik ben erg blij en het is eigenlijk vooral goed nieuws dat ik zo dichtbij kwam. Want Max lag op enig moment dit weekeinde best een stuk op ons voor.”

Hamilton bedankte de Nederlandse racefans voor de ontvangst die ze hem gaven, ook was die niet unaniem enthousiast. ,,Over het algemeen was die heel goed, al bij het opkomen van het circuit. Ik kom graag in Nederland. Deze venue is geweldig.” Met name bocht 3, de Hugenholtzbocht, viel bij Hamilton in de smaak. ,,Ook al is het onze slechtste bocht. Maar de banking is daar zo anders dan wat we in het verleden hebben gezien.”

Maar uiteindelijk gaat het uiteraard om de race van morgen en de vraag of Hamilton ook daarna nog leider is in het WK. ,,Red Bull had een betere snelheid in de long runs op vrijdag, ook al heb ik die zelf niet eens kunnen doen door die problemen met de motor. Dit is geen baan waar je veel gaat inhalen. Maar we gaan wel wat proberen qua strategie en het gebruiken van de banden. De start wordt sowieso leuk.”

,,Het is wel twee tegen één, er komen kansen voor ons”, vulde Valtteri Bottas, die als derde start, aan. ,,Ik weet nog niet of het één of twee stops zullen worden. Dus alles is mogelijk. Het is ook weer niet zo dat Max mijlenver op ons voor ligt.”

Volledig scherm Lewis Hamilton, met oranje bril, met op de achtergrond Max Verstappen. © AP