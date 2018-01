Hamilton haalt nu ook account op Twitter leeg

Hamilton deed vorige week, kort voor de jaarwisseling, hetzelfde op Instagram. De 5,7 miljoen volgers van de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 zagen de ruim 3000 berichten van Hamilton allemaal verdwijnen.



Aanleiding daarvan is ongetwijfeld de storm van kritiek die Hamilton kreeg, nadat hij een filmpje online had gezet waarin hij zijn neefje aansprak op het dragen van een roze prinsessenjurk. ,,Ik ben zo verdrietig, kijk mijn neefje nou", zegt Hamilton in de video die hieronder te zien is, waarna hij zich tegen het jongetje keert. ,,Heb je dit voor kerst gekregen? Waarom vraag je een prinsessenjurk voor kerst? Jongens dragen geen prinsessenjurk!"



Hamilton verwijderde het filmpje al snel weer en kwam via Twitter met uitgebreide excuses. ,,Ik wilde niemand beledigen of aanvallen. Ik vind het geweldig dat mijn neefje zich vrij voelt om zichzelf te zijn, zoals we dat allemaal zouden moeten doen", schreef de 32-jarige kopman van Mercedes. Van zijn voornaamste sociale media is alleen Facebook nog in de lucht.