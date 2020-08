Hamilton het snelst in slottraining, gehinderde Verstappen zevende

Eén uur hadden de coureurs deze ochtend (plaatselijke tijd) nog om te trainen. Verstappen had op vrijdag in verhouding weinig rondes afgelegd, maar dat betekende niet dat ze bij Red Bull nu haast hadden en bij het starten van de klok direct naar buiten gingen. Bijna een half uur duurde het voordat de Nederlander zich liet zien op het Britse asfalt. In VT2 werd opnieuw gretig gebruik gemaakt van de zachtste band. Daarvan bleek nog maar eens hoe snel en groot de slijtage was en dat we deze in de race waarschijnlijk dus niet veel gaan zien.



Desondanks was Verstappen tien minuten voor tijd bezig aan een flinke verbetering (het snelst van allemaal in de eerste sector) op deze band, toen hij zijn getimede ronde moest staken omdat Lance Stroll in de weg reed in de befaamde bochtencombinatie ‘Maggotts & Becketts’. Het leverde, zoals we inmiddels gewend zijn, weer een boordradio vol piepjes en een handgebaar op.